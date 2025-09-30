Звернення Президента з нагоди присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» 16 містам

Шановні українці, українки!

Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто своїх зусиль докладає, щоб усій країні вдалося. Ми відзначаємо людей, і це мільйони, які всі разом забезпечують Україні життя. Ми відзначаємо кожну складову Сил оборони та безпеки, і наших рятувальників, і всіх, хто працює на оборону, та всіх, хто сам по собі – захист Україні, своїй громаді чи людям, що поруч.

І, звісно, правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості. Саме сьогодні правильно подякувати таким містам. У 22-му році ми започаткували особливе звання саме для українських міст, які забезпечували Україні можливість вистояти в той надзвичайно складний рік. Десять міст отримали звання міст-героїв. І це Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. Кожне із цих наших міст – історії найвищого українського подвигу.

Сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, ми відзначаємо ще міста-герої – міста героїв. Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави – у повному сенсі цих слів. На Дніпровщині – Павлоград, місто сили для України, місто, яке працює як стратегічно важливий центр евакуації наших людей, місто, яке стало госпітальною базою для поранених із фронту. Також Нікополь – місто справді героїчне, промислове, під численними обстрілами. Місто, яке продовжує працювати. Марганець – кожного дня зазнає ударів. Це місто, якому було складно після підриву росіянами Каховської дамби, але яке зберігається. І це завдяки його громаді, героїзму всієї нашої Дніпровщини й кожного регіону, який допомагав.

Міста Донеччини. Дружківка, одне з найбільш світлих міст Донбасу, зараз понівечене російськими обстрілами, але місто, яке захищається й захищає. Краматорськ – одна з основ нашої промисловості, один із найбільш сильних центрів усього Сходу України. Місто, яке в захисті держави ще з 14-го року. Костянтинівка – стоїть проти надзвичайної російської жорстокості, і громада тримається в місті, і місто тримається. Покровськ – герой, який значить так багато для нашого захисту. І це місто багатьох наших героїв, наших воїнів, які саме в районах Покровська, на Покровському напрямку й у самому місті тримаються в жорстких боях і знищують окупанта так, що це глобально відчутно. Світ бачить цей героїзм. Слов’янськ – місто-символ, місто, з якого захист України почався, і місто, яке наповнює силою наших воїнів зараз, яке працює на захист Донбасу.

Гуляйполе на Запоріжжі – велика історія, і це століття нашої української сили на Півдні. І зараз місто – на захисті регіону й держави. Оріхів – постійні обстріли й дуже міцні позиції нашої оборони. Вознесенськ і Баштанка – міста Миколаївщини, міста людей, які не здалися попри все, які боролись. Це міста, завдяки яким Україні вдалося зруйнувати російські плани захопити наш Південь. Суми – місто-герой, місто героїв, і місто, яке росіяни готувалися захопити й уже навіть анонсували це, але не отримали й не отримають. Один із найбільших провалів Російської Федерації. Наш Тростянець на Сумщині – місто, яке героїчно трималось у 22-му році. Зараз – на захисті. І саме там, у Тростянці, у перший рік цієї війни було зупинено широкий наступ росіян на Охтирку, на Лебедин, на Суми.

Наш Куп’янськ на Харківщині – місто, у якому зараз особливо складно, у якому тривають бойові дії, яке потерпає від російської підлості, жорстокості, але яке захищають справді героїчні наші люди, яке героїчно закриває Харківщину від Росії.

Нарешті – Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни – місто героїчно витримує.

Стійкість кожного – це стійкість усієї України, і героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами! Честь – представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей.

Слава Україні!