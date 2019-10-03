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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки
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Звільнені моряки проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії – Володимир Зеленський

16 жовтня 2019 року - 13:34

Допомога Україні з боку Латвії у гуманітарних питаннях, зокрема реабілітація наших військовослужбовців і надання гуманітарної допомоги, є надзвичайно важливою, заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

«Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону», – сказав Президент на спільній з Егілсом Левітсом зустрічі з представниками ЗМІ під час свого офіційного візиту до Латвійської Республіки.

Володимир Зеленський подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

«Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах», – запевнив Глава Української держави.

Водночас Президент Латвійської Республіки підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

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Офіційний візит Президента України до Латвійської Республіки

16 жовтня 2019 року - 12:17
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