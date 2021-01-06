Звільнені українські моряки із судна Captain Khayyam повернулися додому та нарешті побачили рідних після п’яти років утримування в Лівії

Вранці 8 січня на батьківщину повернулися четверо українських громадян: Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка, члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. У грудні 2017-го лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до п’яти років ув’язнення.

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» їх зустрічали заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та родичі моряків.

«Сьогодні ми повернули додому ще чотирьох наших громадян. Держава працює над цими питаннями дуже професійно. Міжвідомча кооперація і взаємодія допомагає нам досягати таких результатів. Хлопцям бажаю швидше повернутися до нормального життя», – зазначив Роман Машовець після зустрічі звільнених.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що на початку грудня 2020 року в Україну повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали двох жінок та сімох дітей.

«Президент Володимир Зеленський із самого початку впровадив принцип, що держава буде боротися за кожного свого громадянина. Українці повертаються додому – це гарна новина. Так є і так буде!» – наголосив Роман Машовець.

Звільнений Володимир Тостоган подякував Президенту України, МЗС, МВС та усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися на батьківщину.

«Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Величезне дякую всім і слава Україні!» – сказав він.

Інший звільнений, Євген Морар, зазначив, що його просто переповнюють емоції. «Хочу подякувати Президенту України Зеленському, міністру закордонних справ Кулебі, міністру внутрішніх справ Авакову за допомогу в поверненні на рідну неньку Україну. Тут моя мама й син, вдома чекає донька. Ці п’ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі та повернулися додому», – зазначив моряк.

«Я дуже щаслива, що через п’ять років змогла побачити свою дитину. Я дуже всім вдячна. Перш за все Президенту, МЗС, Офісу Президента, ЗМІ. Ми стукали, нас почули й нам допомогли», – зазначила матір Євгена Морара Юлія Омельченко.

Президент України Володимир Зеленський привітав повернення звільнених моряків на батьківщину.

«Україна ніколи не забуває та не залишає своїх у біді. Звільнення громадян, які опинилися в біді, це наш пріоритет», – заявив він.

Глава держави подякував усім органам влади, причетним до чергового звільнення та повернення додому українських громадян. Окремо Володимир Зеленський у соцмережі висловив подяку Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.