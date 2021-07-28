Звинувачення з боку Олександра Лукашенка щодо підготовки бойовиків на території України безпідставні – прес-секретар Президента

Президент Володимир Зеленський називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь. Такі заяви спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в цій країні, повідомив прес-секретар Глави Української держави Сергій Никифоров, перебуваючи в Миколаївській області.

«Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними», – зазначив він.

Прес-секретар Президента зауважив, що зусилля української влади спрямовані на зміцнення безпеки в країні та повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

На думку Сергія Никифорова, необґрунтовані заяви Олександра Лукашенка мають на меті відвернути увагу від драматичних подій, які розпочалися в Білорусі торік і тривають донині.

«Кризу, що почалася після президентських виборів, можна розв'язати лише демократичним шляхом. Але Олександру Лукашенку забракло сміливості ним піти», – сказав прес-секретар Глави Української держави.

За його словами, Володимир Зеленський наголошує, що Україна залишається вірним другом білоруського народу, але не втручається в політичні процеси інших держав.

«Сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України з боку Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть – це отримає негайну й потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти», – зазначив Сергій Никифоров.