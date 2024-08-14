Андрій Єрмак обговорив із представниками громадянського суспільства посилення співпраці заради досягнення найголовніших сьогодні цілей для України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій.

На зустрічі були присутні директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ганна Гопко, керівниця НАКО Олена Трегуб, керівниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, директор Центру глобалістики Михайло Гончар, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

У спілкуванні також узяли участь заступники керівника Офісу Президента Микола Точицький та Ірина Мудра, радники керівника Офісу Глави держави Дмитро Литвин, Дарія Зарівна та Владислав Власюк, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України Микола Юрлов.

Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні важливо максимально об’єднати зусилля держави та громадянського суспільства, щоб завершити війну українською перемогою й на українських умовах.

Учасники зустрічі обговорили шляхи збереження та посилення підтримки України в боротьбі з повномасштабною російською агресією, розвиток технологій у сфері безпеки й оборони, зміцнення спроможностей українських захисників, зокрема шляхом отримання дозволу бити далекобійною західною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Також ішлося про роботу над посиленням безпекових гарантій для України, санкційної політики проти агресора в різних вимірах.