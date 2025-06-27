Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із радниками лідерів країн Європи з питань національної безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо й заступником радника канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Александром Валлау.

Під час розмови підсумували результати саміту НАТО в Гаазі. Окремо відзначили важливість зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа.

Сторони обговорили наступні кроки в перемовному процесі для встановлення справедливого та стійкого миру. Андрій Єрмак наголосив, що потрібно посилити тиск на Росію для того, щоб вона погодилася на конструктивні переговори.

Крім того, учасники зустрічі відзначили підтримку з боку лідерів держав-членів щодо відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу за підсумками вчорашнього засідання Європейської ради.

Окремий фокус розмови – підготовка до зустрічі лідерів держав – учасниць коаліції охочих та координація наступних контактів.