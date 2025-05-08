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Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів

9 травня 2025 року - 21:11

Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США Марко Рубіо та представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався з представниками адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки у продовження вчорашньої телефонної розмови президентів України та США й питань, які вони обговорили.

З американської сторони участь у розмові взяли: державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який також виконує обов'язки радника Президента США з питань національної безпеки, спецпредставники Президента США Стівен Віткофф і генерал Кіт Келлог.

Українську сторону представляв також міністр оборони Рустем Умєров.

Це був перший дзвінок Марко Рубіо після призначення виконувачем обов'язків радника з питань національної безпеки Президента Сполучених Штатів.

Головною темою розмови було питання припинення вогню та перспектив мирного врегулювання.

Сторони також позитивно оцінили ратифікацію Верховною Радою України угоди про економічне партнерство між двома державами та погодилися, що цей історичний документ відкриває нові можливості для українсько-американської співпраці.

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