Андрій Єрмак провів розмову з Марко Рубіо

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Андрій Єрмак подякував американській стороні за зусилля для досягнення тривалого та справедливого миру для України, відзначивши особливу роль держсекретаря в цьому процесі. Також він висловив вдячність спецпредставнику Президента Сполучених Штатів з питань України генералу Кіту Келлогу за підтримку нашої держави.

Очільник Офісу Президента поінформував про активну комунікацію з партнерами, що відбувалася останніми днями, зокрема під час його зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Сторони скоординували позиції напередодні наступних дипломатичних кроків, серед іншого, запланованих цього тижня.

Андрій Єрмак наголосив на тому, що для України пріоритетом залишається досягнення справедливого й тривалого миру. Також він акцентував на необхідності безумовного припинення вогню, що стане передумовою для предметних переговорів про мир, та посилення тиску на Росію для вжиття нею реальних кроків на цьому шляху.

Керівник Офісу Президента подякував за лідерство Дональда Трампа в прагненні завершити війну РФ проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.