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Андрій Єрмак: Сподіваємося на остаточне погодження на найближчих засіданнях ТКГ списків для взаємного звільнення утримуваних осіб

7 серпня 2020 року - 11:39

Україна сподівається, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно узгоджено список для взаємного звільнення осіб, незаконно утримуваних на окупованих територіях Донбасу. Таке погодження можливе протягом кількох тижнів, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час робочої поїздки Глави держави на Донбас.

«Ми сподіваємося, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи буде остаточно погоджено списки щодо обміну. Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну», – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо він зазначив, що Володимир Зеленський в останній розмові з Президентом РФ Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких незаконно утримують в окупованому Криму.

«Також цей список вже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено», – зауважив Андрій Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента нагадав, що Володимир Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму, у зв'язку із загибеллю його сина.

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