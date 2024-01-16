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Андрій Єрмак у Давосі зустрівся з головою МЗС Саудівської Аравії

16 січня 2024 року - 21:55

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія, Принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом.

У продовження діалогу Президента України Володимира Зеленського та Спадкоємного принца, Прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана аль-Сауда сторони обговорили подальші кроки з активізації двосторонніх відносин у різних сферах.

Окрему увагу керівник Офісу Президента й міністр закордонних справ приділили гуманітарним питанням.

Андрій Єрмак зазначив, що Принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд став першим головою МЗС Саудівської Аравії, який відвідав Україну з офіційним візитом. 

«Хочу подякувати Королівству Саудівська Аравія за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та за небайдужість до долі наших людей. Ми високо цінуємо все те, що робить для нашого народу Саудівська Аравія та наш справжній друг Фейсал бін Фархан аль-Сауд», – сказав керівник Офісу Президента.

За результатами зустрічі Андрій Єрмак і Принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд домовилися про продовження роботи делегацій обох країн завтра на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

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