Андрій Єрмак закликав представників провідних єврейських організацій сприяти наданню Україні сучасних систем ППО

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками провідних єврейських організацій, під час якої наголосив на важливості надання нашій державі сучасних систем протиповітряної оборони, які має Ізраїль.

Андрій Єрмак розповів учасникам онлайн-зустрічі, що 7-8 жовтня Росія завдала 190 ударів ракетами й дронами по території України, а 10 жовтня було випущено 84 ракети та 24 ударні БПЛА.

Загалом, за наявною інформацією, РФ закупила в Ірану 2400 дронів-камікадзе, які щодня б’ють по українських містах, критичній інфраструктурі та пам’ятках історії й культури.

Зокрема, як зазначив керівник Офісу Глави держави, у понеділок, 17 жовтня, таким дроном був зруйнований історичний будинок у центрі Києва, побудований єврейською громадою, у якому свого часу жило багато відомих людей.

«Ідеться про прагнення залякати мирних громадян, намагання знищити критичну інфраструктуру України перед зимою, занурити країну в темряву й мороз», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зауважив, що російська влада розглядає можливості закупівлі ракет та іншого озброєння для ударів по Україні. Він наголосив, що російський агресор спрямовує свої зусилля не лише проти нашої держави, а й проти всього цивілізованого світу.

«Я думаю, уже ні в кого немає сумнівів, що ми маємо справу з державою-терористом. Росія – це держава-терорист, яка сьогодні у своїй боротьбі зі США та їхніми союзниками, включно з Ізраїлем, використовує Іран. Росія – це європейська «Хезболла», – переконаний Андрій Єрмак .

Керівник Офісу Президента наголосив, що без надійних систем ППО ніхто в Україні не зможе почуватися в безпеці: діти не зможуть ходити до школи, а мирні мешканці залишаться без тепла та електроенергії.

«Нарешті наші союзники й партнери, зокрема США, Велика Британія та інші держави, дали підтвердження про початок роботи щодо надання Україні систем ППО», – зазначив він.

Андрій Єрмак закликав Ізраїль долучитися до дієвої допомоги Україні, адже в часи, коли агресор створює загрози для всього світу, неможливо залишатися стороннім спостерігачем. За його словами, важливо розблокувати військово-технічну співпрацю між двома країнами.

Зокрема, на переконання керівника Офісу Президента, єврейські громадські організації зараз мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання нашій державі необхідних систем.

«Сьогодні голос кожного з вас, ваших організацій є критично важливим у питанні ППО, у чому Ізраїль має справді великий досвід, а головне – має ці системи», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також відзначив важливість інформаційної підтримки України у важкі часи війни.

«Максимально роз’яснюйте як громадянам, так і політикам, які реальні цілі Росії в цій війні, а також те, за що бореться Україна. Це необхідно не лише нам – це також запорука миру для Ізраїлю», – зазначив Андрій Єрмак.

Він закликав підтримати Україну в укладенні Київського безпекового договору щодо механізму безпекових гарантій, рекомендації до якого розробила міжнародна група експертів під головуванням керівника Офісу Президента й колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Андрій Єрмак наголосив, що попри війну Україна не зупиниться у розбудові й підтримці Меморіального центру «Бабин Яр», хоча бойові дії вносять свої корективи. «Цей меморіал розвиватиметься і справді стане одним із найпотужніших меморіалів у світі», – запевнив він.

Зі свого боку голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю та голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» Натан Щаранський зазначив, що війна в Україні – це не лише трагедія українського народу, це війна за майбутнє всього вільного світу.

«Тому я, як і всі присутні тут, вважаю, що бути разом з Україною в цей момент – це не просто моральний обов’язок, це в інтересах Ізраїлю», – сказав Натан Щаранський.

Він зазначив, що системи раннього попередження про ракетні атаки, які готовий надати Ізраїль, допоможуть Україні економніше застосовувати засоби ППО та оперативніше інформувати громадян. Проте, за його словами, Ізраїль може надавати набагато більшу допомогу, тож це – лише перший крок, і все має вирішуватися в процесі переговорів.

«Наш обов’язок – зробити все, щоб Ізраїль це зробив. Це потрібно народу України, але це так само потрібно й нам як частині вільного світу, бо Путін зазіхнув на основи вільного світу й хоче позбавити нас цієї свободи», – сказав Натан Щаранський.

Головний рабин м. Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх наголосив, що в цій історичній боротьбі Ізраїль має бути на боці правди й захисту життя людей.

«Ми говоримо зараз про збереження життя – це не про політику, не про вибори. Ми говоримо зараз про війну проти людей, проти нації. Це терор для знищення людей. Ми маємо щось зробити, щоб зупинити це», – сказав Яків Дов Блайх.

«Ми маємо боротися з терором, маємо робити все можливе для того, щоб зупинити вбивство цивільних. Всі бачили ці масові поховання на території деокупованих міст –у Бучі, у Харківській області. Ми не можемо бути сліпими», – додав він.

Головний рабин Києва запропонував створити міжнародний комітет євреїв на підтримку України в боротьбі з терором і звернутися до уряду й народу Ізраїлю із закликом підтримати Україну.