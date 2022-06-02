Андрій Єрмак запропонував створити під егідою Офісу Президента та МЗС України спеціальну Консультаційну раду для ще тіснішої взаємодії з арабськими державами Затоки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що країни Ради співробітництва арабських держав Затоки мають відігравати активну роль у конструюванні нової системи світової безпеки, де важливе місце має посідати Україна, а також у вирішенні спровокованої агресією Росії глобальної продовольчої та енергетичної кризи, у відбудові нашої країни після завершення війни. Про це він сказав у зверненні до міністрів закордонних справ країн – членів цієї організації (Бахрейну, Катару, Кувейту, ОАЕ, Оману та Саудівської Аравії) під час онлайн-зустрічі з ними.

Андрій Єрмак зазначив, що понад три місяці Україна витримує та дає гідну відсіч жорстокій і неспровокованій російській агресії, коли окупанти масово вбивають українських людей, катують та ґвалтують чоловіків, жінок і навіть дітей, нищать міста та руйнують інфраструктуру.

«Ми рішуче налаштовані перемогти та вигнати окупантів з нашої землі. І ми це зробимо. Поступово, важко, але впевнено», – наголосив він.

Андрій Єрмак подякував цим країнам за допомогу, яку вони надали Україні після початку війни.

Для налагодження ще більш тісної та ефективної взаємодії з арабськими державами Затоки Андрій Єрмак запропонував створити спеціальну Консультаційну раду під егідою керівника Офісу Президента та Міністерства закордонних справ України для цього регіону, яка могла б стати корисним майданчиком для обговорення таких гострих питань, як постачання зернових та енергетична безпека.

«Разом ми можемо знайти шляхи запобігання гуманітарній катастрофі, якою загрожує продовольча криза. Адже вона матиме безпосередній вплив на населення арабських країн з небезпечними непередбачуваними наслідками. Зазначу, що в зоні ризику вже опинилася низка ісламських країн Африки та Південної Азії», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також розповів міністрам країн Затоки про підготовку до запуску Національного суверенного фонду й запросив суверенні національні інвестиційні фонди цих країн до співпраці.

На його переконання, після війни Україна перетвориться на найбільший у світі будівельний майданчик, і країни Затоки могли б долучитися до процесу відновлення нашої держави.

«Сьогодні ми закликаємо арабські держави Затоки надати фінансову допомогу для зміцнення нашої стійкості. А відразу після війни пропонуємо взяти участь у відбудові нашої країни. Запрошуємо вас приєднатися до масштабних інфраструктурних, транспортних та гуманітарних проектів, які вплинуть на майбутнє всього континенту», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна також хоче стати більш відкритою та зрозумілою для арабського світу, тому наша держава готова сприяти створенню корпунктів арабських державних телекомпаній у нашій країні та забезпечити їм належний рівень безпеки.

За його словами, в Україні, яка є багатоконфесійною та віротерпимою державою, вважають справедливим, щоб Червоний Півмісяць був представлений у ній на тому ж рівні, що й Червоний Хрест.

Керівник Офісу Президента закликав країни – учасниці організації, які є давніми надійними партнерами та друзями України, вжити подальших заходів, щоб допомогти покарати агресора та завершити війну РФ проти нашої країни.

Зокрема, він наголосив на важливості приєднання країн Ради співробітництва арабських держав Затоки до режиму санкцій проти Російської Федерації та несприяння Росії й окремим представникам її владних кіл в уникненні чинних обмежень.

Андрій Єрмак також переконаний, що арабський світ має відігравати одну з провідних ролей у кардинальному оновленні системи міжнародної безпеки. І нагадав, що ідея Президента України Володимира Зеленського полягає в тому, щоб вона будувалася на базі системи безпекових гарантій, над отриманням яких працює наша країна.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що ця зустріч є чітким сигналом того, що розвиток відносин з країнами Ради співробітництва арабських держав Затоки є важливим пріоритетом для Президента Володимира Зеленського та керівництва нашої держави загалом.

Під час зустрічі було зазначено, що країни-учасниці хочуть допомогти Україні подолати негативні наслідки війни та допомогти знайти шлях до її припинення. Наголошувалося, що наша держава є стратегічною віссю безпеки для всього європейського регіону, від безпеки в якому залежить безпека та стабільність і в інших частинах світу.