Андрій Єрмак зустрівся з головою ДПСУ та начальником прикордонного загону ДПСУ «Сталевий кордон»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком і начальником 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ «Сталевий кордон» полковником Валерієм Падителем.

Андрій Єрмак привітав Сергія Дейнеку та Валерія Падителя з нещодавньою річницею створення бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон».

Співрозмовники обговорили питання подальшого технічного оснащення бригади задля її посилення та підвищення ефективності виконання завдань.

«Прикордонники за майже 10 років війни продемонстрували, що вони є взірцем хоробрості та стійкості. Саме бійці Державної прикордонної служби одними з перших приймали бій під час повномасштабного вторгнення, героїчно утримуючи суттєво переважні сили противника. Для Президента та нашої команди є дуже важливим, щоб кожна військова бригада мала максимальне забезпечення для ефективного виконання поставлених завдань, зокрема й бригада прикордонників. Тож сьогодні я хочу більш предметно розглянути потреби бійців бригади «Сталевий кордон», якою я опікуюсь, щоб якомога швидше перейти до їх забезпечення», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Сергій Дейнеко назвав бригаду «Сталевий кордон» однією з найуспішніших, адже за дев’ять місяців від початку виконання бойових завдань її підрозділами не втрачено жодної позиції, бійці злагоджено працюють, мають високий бойовий дух і мотивовані захищати країну та боротися з окупантами.

«Все це завдяки тому, що є система роботи з людьми і повага у ставленні до них. Ми бачимо кожного солдата, сержанта, офіцера», – сказав очільник ДПСУ.

Командир «Сталевого кордону» Валерій Падитель поінформував Андрія Єрмака про те, що бійці бригади нині виконують завдання з оборони як державного кордону, так і лінії зіткнення. За його словами, воїни бригади високомотивовані.

Окремо Сергій Дейнеко та Валерій Падитель подякували Андрію Єрмаку та всім залученим з боку держави учасникам за сприяння в поверненні з полону воїнів-прикордонників, зокрема капітана 1-го рангу, командира Маріупольського загону Морської охорони Держприкордонслужби Петра Мельника. Воїни цього підрозділу разом із прикордонниками Донецького загону, яким на той момент командував Валерій Падитель, та іншими українськими захисниками боронили Маріуполь. Під час попереднього обміну з російського полону було звільнено 26 бійців ДПСУ.