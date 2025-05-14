Боротьба проти російських гібридних загроз і зміцнення двосторонніх відносин: Володимир Зеленський провів зустріч із Маєю Санду

У Тирані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду, щоб скоординувати кроки для досягнення сталого миру та обговорити посилення двосторонньої співпраці.

Володимир Зеленський зазначив, що пріоритетом України є повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, яке має дати основу для дипломатії.

Лідери також обговорили енергетичну безпеку, потенційний вплив результатів виборів у Європі на політичні процеси, європейську інтеграцію та гібридну війну Росії проти демократичних держав, зокрема спроби вплинути на парламентські вибори в Молдові.

Мая Санду запевнила, що Молдова не має намірів відділятися від України в євроінтеграційному процесі. Шлях почався разом, за підтримки України, і так само в координації він має продовжуватися. Адже від стійкості України залежить стабільність і в Молдові.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна готова забезпечити експорт електроенергії до Молдови під час опалювального сезону з урахуванням наявних потужностей і потреб.