Будуть сформовані окремі робочі групи для вдосконалення роботи з військовополоненими, питань репатріації тіл воїнів та реінтеграції звільнених із полону – Ірина Верещук

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук узяла участь у засіданні ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Захід відбувся під головуванням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Участь у засіданні взяли керівники Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, РНБО та уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Серед основних тем обговорення – стан ведення перемовин щодо обмінів військовополоненими та повернення цивільних громадян, зокрема реалізація домовленостей, досягнутих у Туреччині цього року.

Окрему увагу приділили вдосконаленню нормативно-правової бази діяльності Координаційного штабу та організації роботи його представництв у регіонах.

Ухвалено рішення про утворення окремих робочих груп для вдосконалення роботи з військовополоненими, питань репатріації тіл захисників, а також реінтеграції та постізоляційного супроводу звільнених із полону.

Крім того, учасники засідання обговорили практичні кроки щодо повернення цивільних заручників, яких незаконно утримують на території РФ і тимчасово окупованих територіях України.