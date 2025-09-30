Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

ностанні новини

Важливо безпосередньо відповідати Росії, щоб вони відчули справжню ціну своїх дій – звернення Президента до учасників засідання Європейської ради

1 жовтня 2025 року - 20:31

У вересні Президент провів близько 40 зустрічей і двадцяти телефонних розмов із лідерами країн та міжнародних організацій

1 жовтня 2025 року - 19:25

Сформовані окремі робочі групи для вдосконалення роботи з військовополоненими, питань репатріації тіл воїнів та реінтеграції звільнених із полону – Ірина Верещук

1 жовтня 2025 року - 18:37

Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку

1 жовтня 2025 року - 15:54

фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України
1 жовтня 2025 року - 12:30

1 жовтня 2025 року - 18:37

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук узяла участь у засіданні ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Захід відбувся під головуванням міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Участь у засіданні взяли керівники Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, РНБО та уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Серед основних тем обговорення – стан ведення перемовин щодо обмінів військовополоненими та повернення цивільних громадян, зокрема реалізація домовленостей, досягнутих у Туреччині цього року.

Окрему увагу приділили вдосконаленню нормативно-правової бази діяльності Координаційного штабу та організації роботи його представництв у регіонах.

Ухвалено рішення про утворення окремих робочих груп для вдосконалення роботи з військовополоненими, питань репатріації тіл захисників, а також реінтеграції та постізоляційного супроводу звільнених із полону.

Крім того, учасники засідання обговорили практичні кроки щодо повернення цивільних заручників, яких незаконно утримують на території РФ і тимчасово окупованих територіях України.

