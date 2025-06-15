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Дарія Зарівна представила ініціативу Bring Kids Back UA на найбільшому демократичному фестивалі Данії

16 червня 2025 року - 09:00

Дарія Зарівна представила ініціативу Bring Kids Back UA на найбільшому демократичному фестивалі Данії

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна взяла участь у тематичних заходах щорічного демократичного фестивалю Folkemødet у Данії.

Зокрема, Дарія Зарівна разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном стала учасницею спеціальної панелі, присвяченої поверненню з депортації українських дітей.

«Депортація та індоктринація дітей – це спланована кремлівська стратегія. Якщо міжнародна спільнота не зупинить цього зараз, Росія отримає у свої руки до 1,6 мільйона дітей, вихованих як інструмент майбутньої агресії», – заявила вона.

Операційна директорка Bring Kids Back UA поінформувала про актуальну ситуацію щодо початкового списку викрадених дітей, який українська делегація передала Росії під час переговорів у Стамбулі. Дарія Зарівна зазначила: якщо Росія справді готова до діалогу, вона має повернути хоча б тих дітей, чиї імена є в цьому списку.

Під час виступу на панелі, присвяченій ролі громадянського суспільства, вона відзначила унікальну модель партнерства між державою, громадськими організаціями та волонтерами, яка сформувалася в Україні в межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Дарія Зарівна також провела низку зустрічей із європейськими політиками, представниками громадських організацій, експертами та журналістами, на яких ішлося про майбутні спільні проєкти в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

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