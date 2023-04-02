Дипломатичний формат відносин із РФ можливий лише після виведення всіх російських військ із території України й за участю держав-партнерів – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що фіксація результатів агресивної війни, яку Росія розв’язала проти України, має відбутися дипломатичним шляхом, але лише після виведення всіх російських військ із території України та за участю країн-партнерів.

Про це Глава держави заявив під час спільної з лідерами Молдови, Словаччини, Словенії та Хорватії прес-конференції за підсумками Бучанського саміту, що відбувся в Києві.

«Авжеж буде фіксація закінчення війни. Але лише за великим столом, де сидітимуть порядні держави та представник Російської Федерації. Мені дуже складно сказати, хто на той час буде представником РФ, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо вибивати їх усіх до кінця, то з такими людьми немає про що говорити. Тому що ми втратимо людей, буде велика кількість жертв. Про що тоді з цими людьми говорити? Вони мають бути ізольовані, нерукостислі», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна запропонувала формулу миру з абсолютно конкретною послідовністю дій, які приведуть до закінчення війни.

«Бо ми хочемо миру. І все, про що ми говоримо, коли збираємося, – це підтримка України. Ми не підтримуємо війну, ми підтримуємо перемогу, це – результат війни. Ми підтримуємо мир», – сказав він.

На думку Глави держави, заяви про те, що Росія має намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі, свідчать про невдалі для РФ результати переговорів із керівництвом Китаю.

«Потрібно було показати якусь суб’єктність, яку Росія під керівництвом Президента Путіна повністю втратила. Друге – Президенту Росії треба показувати якісь політичні кроки чи перемоги. А він на полі бою не зміг цього зробити. Вони розпочали цю криваву війну, але абсолютно зрозуміло, чим вона закінчиться», – пояснив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо діалогу з Головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, Президент зазначив, що сьогодні задля перемоги нашої держави важливо залучити якомога більшу кількість країн, зокрема тих, які поки що не мають чіткої позиції щодо підтримки України у війні.

«Тому ми надсилаємо сигнали таким державам і кажемо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, розмовляти й разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповіді від деяких держав», – сказав Володимир Зеленський.