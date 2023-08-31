Домовлено про постачання в Україну великої партії броньованих «медеваків» – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні був насичений день.

Селектор із військовими та урядовцями. Фронт. Наші наступальні дії. Результати нашої зброї – нової української зброї – 700 кілометрів. Завдання – більше.

Важлива новина для передової: домовлено про поставку в Україну броньованих «медеваків», великої партії. Те, про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Міністерство оборони сьогодні відзвітувало.

Як і завжди на селекторах, були звіти розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки – щодо планів окупантів. Безнадійні в них плани.

Провів нараду щодо наступного тижня – наших міжнародних заходів. Будуть вагомі речі. Вагомі перемовини для України.

Іще одна нарада – щодо завтрашнього дня. Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-премʼєр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі.

Привітав сьогодні Київську політехніку – 125 років університету. Було надзвичайно приємно та корисно поспілкуватися зі студентами, з викладачами. Хоч би що відбувалося, освіта завжди буде залишатися тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися й ставати міцнішими попри все.

І я особливо хочу подякувати сьогодні тим нашим студентам і викладачам, тим нашим освітянам, які не просто здобувають чи допомагають здобути освіту, а роблять освітній процес таким практичним, який потрібен саме зараз, коли світлий розум наших людей допомагає, зокрема, українській «оборонці». Хороші проекти є в наших студентів, сильні проекти. Мінстратегпрому є що реалізовувати.

І окремо ще одна річ.

Провів зустріч із представниками компанії BAE Systems. Світ дуже добре знає цю компанію. А наші воїни вже дуже добре знають зброю, яку виробляє ця компанія. Зокрема, артилерію – L119 та M777, бронетехніку – CV90, дуже потужну. Компанія починає працювати в Україні. Наша мета – щоб усю найкориснішу зброю для оборони можна було виробляти в Україні. І це буде. Вже за певними позиціями виробництво є, а буде за всіма необхідними.

Я дякую всім у світі, хто допомагає!

Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради України! Особливо відзначу: 47-ма окрема механізована бригада – дякую, хлопці, за ваше просування вперед; воїни нашої 44-ї артилерійської бригади – дякую за влучність!

Слава Україні!