Двосторонні відносини, євроінтеграція України та безпека в Чорноморському регіоні: Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

Глава держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, спрямованому на посилення стійкості та безпеки в регіоні й усій Європі.

«Це важливий сигнал підтримки та солідарності між нашим країнами. Ми обговорили важливі питання наших двосторонніх відносин, євроінтеграції України, безпеки в Чорноморському регіоні», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував за підтримку України на шляху до ЄС. Наша держава цінує голос Болгарії за якнайшвидше відкриття переговорних кластерів. Володимир Зеленський додав, що Україна виконала всі необхідні умови, зокрема й щодо національних меншин.

Глава держави відзначив усі рішення уряду Болгарії про продовження оборонної підтримки України, подякував за 11-й пакет допомоги та поінформував про актуальні потреби для захисту від російської агресії.

Президент України і Прем’єр-міністр Болгарії також обговорили розширення двосторонньої співпраці та її пріоритетні напрями. Зокрема, ішлося про взаємодію в галузі енергетики.

Володимир Зеленський і Росен Желязков домовилися бути в тісному контакті.