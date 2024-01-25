Глава держави обговорив із Президенткою Словенії співпрацю в Раді Безпеки ООН та оборонні потреби України 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар.

Глава Української держави привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН і висловив сподівання на сильний голос словенської делегації на підтримку України.

Співрозмовники обговорили співпрацю в межах Української формули миру. Володимир Зеленський подякував за участь словенського представника в 4-й зустрічі на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Давосі. Він запросив Словенію бути й серед учасників першого Глобального саміту миру, підготовка до якого розпочалася у Швейцарії.

Президент України також відзначив приєднання Словенії до Спільної декларації країн G7, погодженої на саміті НАТО у Вільнюсі. Співрозмовники обговорили початок роботи над двостороннім документом щодо безпекових гарантій у межах цієї декларації.

Володимир Зеленський поінформував Наташу Пірц Мусар про ситуацію на полі бою та окреслив актуальні оборонні потреби України. Окремо Президент подякував за попередню оборонну та гуманітарну підтримку нашої країни.

Глава Української держави також відзначив участь Словенії у створенні реабілітаційних центрів у Харкові та Житомирській області й у реконструкції лікарні в Ізюмі на Харківщині.