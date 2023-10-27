Глава держави обговорив із Президентом ОАЕ ініціативу Grain from Ukraine і ситуацію на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Глава держави подякував за гуманітарну допомогу Україні з боку ОАЕ, зокрема за ліки, медичне обладнання, карети швидкої й тисячі генераторів.

Президент України наголосив на важливості підтримки ОАЕ та країнами Затоки Української формули миру. Він подякував за участь еміратської сторони в попередніх консультаціях радників із національної безпеки та зовнішньої політики й за готовність відправити свого представника на зустріч на Мальті.

Володимир Зеленський розповів про глобальну гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine і запропонував ОАЕ долучитися до її реалізації. Він також запросив Об’єднані Арабські Емірати взяти участь у другому міжнародному саміті з продовольчої безпеки, що відбудеться незабаром.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході. Президент України наголосив на важливості захисту цивільних громадян і забезпечення безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів.

Лідери домовилися продовжити роботу над укладенням угоди про всеосяжне економічне партнерство.