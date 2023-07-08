Глава держави повідомив про призначення Героя України полковника Олександра Півненка командувачем Національної гвардії

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Героя України полковника Олександра Півненка. Про це Глава держави повідомив під час відвідання Західного територіального управління Національної гвардії в межах робочої поїздки до Львівської області.

Виступаючи перед особовим складом, Володимир Зеленський наголосив, що полковник Олександр Півненко – це потужний воїн Національної гвардії України, який відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема в боях за Бахмут на Донеччині.

«Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України. Пане командувачу! Бажаю вам і всій Україні звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, омріяної перемоги», – сказав Президент, звертаючись до Олександра Півненка.

