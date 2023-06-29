Глава держави провів телефонну розмову з Президентом Гватемали

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї.

Глава держави подякував колезі за ініційовану ним декларацію на підтримку України в Генеральній асамблеї Організації американських держав (ОАД), за яку проголосували більшість членів Організації.

Володимир Зеленський також висловив подяку за регіональне лідерство Гватемали у Core Group зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Лідери скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами, зокрема з метою реалізації Формули миру, а також обговорили можливі формати організації саміту Україна – Латинська Америка.

Володимир Зеленський і Алехандро Джамматтеї приділили увагу безпековій співпраці. Серед іншого, йшлося про відправлення фахівців і техніки для розмінування.

Глава держави запросив Президента Гватемали здійснити візит до України.