Головні результати зовнішньополітичної роботи Президента в березні

Дипломатична робота Президента Володимира Зеленського в березні була сфокусована на посиленні України та зміцненні спільного з партнерами захисту життів. Глава держави відвідав кілька країн Близького Сходу, де були підписані документи про співробітництво у сфері оборони.

Серед пріоритетів зовнішньополітичної роботи – розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро й переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу, продовження санкційного тиску на Росію, розширення програм PURL і SAFE. У березні до PURL долучилася Болгарія, і загальна кількість країн-учасниць зросла до 28.

У березні Володимир Зеленський провів 23 міжнародні зустрічі. За кордоном – із Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Румунії Нікушором Даном, Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Премʼєр-міністром Катару Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані, Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, Королем Іспанії Феліпе VI, Королем Йорданії Абдаллою II, Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, Прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві та іспанськими парламентарями на чолі з головами Конгресу депутатів та Сенату.

У Києві Президент зустрівся з Прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, Прем’єр-міністром Болгарії Андреєм Гюровим, Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер, міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, Високою представницею Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас, віцепремʼєр-міністром – міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем і главами делегацій парламентів країн Європи. Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Болгарії лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

У березні Президент здійснив вісім візитів: у Румунію, Францію, Велику Британію, Іспанію, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар і Йорданію.

У Бухаресті президенти України та Румунії домовилися про поглиблення економічної, енергетичної та оборонної співпраці. Лідери підписали три документи: Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства, Рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі та Спільну заяву щодо українсько-румунського виробництва оборонної продукції на території Румунії.

У Парижі Володимир Зеленський та Емманюель Макрон визначили кроки й конкретні рішення, які можуть дати сильні результати: це стосується ППО та бойової авіації.

У Лондоні відбулася перша зустріч Президента України та Премʼєр-міністра Великої Британії у форматі стратегічного діалогу. Лідери підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Під час виступу в британському парламенті Глава держави продемонстрував iPad із програмним забезпеченням, яке дає змогу контролювати безпекову ситуацію в реальному часі.

У Мадриді було підписано дев’ять документів про співробітництво: чотири між оборонними компаніями та ще пʼять щодо фінансової співпраці, спільного оборонного виробництва й модернізації залізничного транспорту. Лідери України та Іспанії також погодили список продукції, яка вироблятиметься в межах SAFE.

У Джидді була підписана домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій. Президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії домовилися про подальший розвиток співробітництва.

В Абу-Дабі президенти України та ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері безпеки й оборони. Команди фіналізують деталі.

У Досі Президент України та Емір Катару домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Начальники генеральних штабів України й Катару підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Угода, зокрема, передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями.

В Аммані Володимир Зеленський і Король Абдалла ІІ обговорили можливе партнерство в безпековій сфері.

За дорученням Президента триває робота з Йорданією, також – контакти з Кувейтом, Іраком і Бахрейном. Є зацікавленість в українській силі з боку Туреччини та інших країн з-поза меж Близького Сходу. Будуть домовленості й із партнерами України у Європі.

Протягом березня Глава держави також провів 15 телефонних розмов: із Президентом Франції Емманюелем Макроном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру, Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, Спадкоємним принцом Кувейту шейхом Сабахом Халедом Аль-Хамадом Аль-Мубараком Аль-Сабахом, Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, Королем Йорданії Абдаллою II, Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (двічі), Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Участь у міжнародних заходах і засіданнях: онлайн-звернення до учасників засідання Європейської ради, онлайн-звернення до саміту лідерів JEF у Гельсінкі, Бучанський саміт – 2026 та засідання Ради міністрів закордонних справ держав – членів Європейського Союзу, яке відбулося в Києві.

Інші домовленості та оборонні пакети:

Європейський Союз: запуск нової оборонно-промислової програми (EDIP) на майже 1,5 млрд євро, що передбачає розширення виробництва озброєнь, розвиток систем ППО та протидії дронам, а також інтеграцію українського ОПК з європейською оборонною індустрією.

Німеччина: додаткові 200 млн євро на закупівлю розвідувальних дронів і фінансування цивільного захисту.

Велика Британія: 115 млн євро на посилення української ППО для захисту міст і критичної інфраструктури від російських атак.

Санкційні кроки: Україна застосувала санкції проти російських суддів, російських та іранських компаній і громадян, що обслуговують ВПК РФ, та російських паралімпійців. Також Україна ініціювала заборону на в’їзд до країн Євросоюзу й запровадження санкцій щодо майже 130 російських командирів, причетних до злочинів проти українців. Відповідний документ із їхніми персональними даними, а також інформацією про близько 300 їхніх родичів переданий Євросоюзу. Триває співпраця для затримання суден російського тіньового флоту.