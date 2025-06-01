Інвестиції в український ОПК та зміцнення ППО: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, щоб обговорити продовження підтримки України, зокрема зміцнення ППО та прямі інвестиції в український ОПК, а також важливість посилення тиску на Росію.

Глава держави розповів про перебіг переговорів у Стамбулі й наголосив, що їхній результат повинен мати перспективу. Президент укотре підтвердив, що готовий до зустрічі на найвищому рівні, щоб обговорити найважливіші питання особисто.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також обмінялися думками щодо варіантів можливих майданчиків, на яких може відбутися наступна зустріч із російською стороною.

Окрема увага – необхідності посилення санкцій проти Росії. Президент України та Прем’єр-міністр Норвегії мають однакове бачення того, що найбільш дієвими вони будуть у разі скоординованості між США, Європою та іншими країнами.

Серед інших важливих тем зустрічі – оборонна допомога Україні. Президент поінформував про ключові потреби, зокрема про необхідність зміцнення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили можливість купівлі додаткової системи ППО для України за підтримки держав Північної Європи.

Лідери приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво дронів. Прем’єр-міністр наголосив, що Норвегія вже входить у коаліцію дронів і готова робити більше.

Крім того, під час зустрічі йшлося про закупівлю газу для України. Сторони обговорили різні можливості.

Президент зазначив, що Україна цінує підтримку з боку Норвегії, зокрема безпекову та оборонну співпрацю й координацію зусиль для досягнення справедливого та сталого миру.