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Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії 

27 вересня 2023 року - 11:42

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Андрій Єрмак подякував уряду та народу Італії за незмінну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу та спільні європейські демократичні цінності. 

«Ми цінуємо все, що робить Італія та особисто Джорджа Мелоні для України, і зацікавлені в підтримці активного діалогу між державами», – констатував керівник Офісу Президента. 

Співрозмовники торкнулися питання оборонної підтримки, зокрема в контексті призначення нового міністра оборони України. Було відзначено важливість налагодження тісного діалогу між Рустемом Умєровим і його італійським колегою Гвідо Крозетто.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю та розвиток відносин як на рівні двох держав, так і в межах міжнародних організацій. 

Окремо приділили увагу співпраці в економічній сфері та участі Італії в реалізації проєктів із відбудови та відновлення України. 
На думку очільника Офісу Глави держави, італійська сторона могла б долучитися до проєктів з відбудови спільно з іншими європейськими державами. 

Адольфо Урсо зі свого боку запевнив: Італія й надалі готова підтримувати Україну й могла б долучитися до тих проєктів і напрямів, у яких її досвід і підтримка будуть корисні.

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