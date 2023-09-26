Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії 

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Андрій Єрмак подякував уряду та народу Італії за незмінну підтримку нашої держави в боротьбі за свободу та спільні європейські демократичні цінності.

«Ми цінуємо все, що робить Італія та особисто Джорджа Мелоні для України, і зацікавлені в підтримці активного діалогу між державами», – констатував керівник Офісу Президента.

Співрозмовники торкнулися питання оборонної підтримки, зокрема в контексті призначення нового міністра оборони України. Було відзначено важливість налагодження тісного діалогу між Рустемом Умєровим і його італійським колегою Гвідо Крозетто.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю та розвиток відносин як на рівні двох держав, так і в межах міжнародних організацій.

Окремо приділили увагу співпраці в економічній сфері та участі Італії в реалізації проєктів із відбудови та відновлення України.

На думку очільника Офісу Глави держави, італійська сторона могла б долучитися до проєктів з відбудови спільно з іншими європейськими державами.

Адольфо Урсо зі свого боку запевнив: Італія й надалі готова підтримувати Україну й могла б долучитися до тих проєктів і напрямів, у яких її досвід і підтримка будуть корисні.