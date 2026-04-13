Кирило Буданов разом з Іриною Мудрою провів зустріч із президентом Європейського суду з прав людини

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов і його заступниця Ірина Мудра провели зустріч із президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.

«Сьогодні ЄСПЛ зберігає ефективність під безпрецедентним навантаженням. Зокрема, міждержавні справи України проти РФ уже формують практичну відповідальність держави-агресора й матимуть довгострокові наслідки для всієї європейської правової системи», – зазначив Кирило Буданов.

Маттіас Гійомар акцентував, що ЄСПЛ одним із перших серед міжнародних судових інституцій встановив відповідальність Росії за системні порушення прав людини в Україні з 2014 року. Він також запевнив, що справедливий та неупереджений розгляд справ щодо України залишається серед ключових пріоритетів.

«Фіксуємо також важливий факт: попри повномасштабну війну, удари по критичній інфраструктурі та системний тиск Україна повноцінно бере участь у всіх процесах, забезпечує належну правову позицію та ефективно захищає свої інтереси», – додав президент ЄСПЛ.

Ірина Мудра зазначила, що ефективність захисту прав людини у Європі безпосередньо залежить від авторитету та незалежності цього суду.

«Саме тому Україна послідовно підтримує ЄСПЛ: сьогодні це інституція, яка реально працює та здатна захищати права людей навіть у складних умовах», – додала вона.