Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Кожна нова українська розробка скорочує дистанцію до миру – звернення Президента з нагоди Дня українського зброяра
13 квітня 2026 року - 19:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Кирило Буданов разом з Іриною Мудрою провів зустріч із президентом Європейського суду з прав людини

14 квітня 2026 року - 19:39

Уперше за понад 20 років Україна та Німеччина провели міжурядові консультації

14 квітня 2026 року - 18:41

Перша леді України й заступниця Генсека ООН обговорили роль організації в покаранні російських окупантів за злочини щодо українських дітей

14 квітня 2026 року - 18:12

Україна й Німеччина уклали 10 документів на різних рівнях

14 квітня 2026 року - 17:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини
14 квітня 2026 року - 15:33

Перейти до всіх галерей

Кирило Буданов разом з Іриною Мудрою провів зустріч із президентом Європейського суду з прав людини

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов і його заступниця Ірина Мудра провели зустріч із президентом Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром.

«Сьогодні ЄСПЛ зберігає ефективність під безпрецедентним навантаженням. Зокрема, міждержавні справи України проти РФ уже формують практичну відповідальність держави-агресора й матимуть довгострокові наслідки для всієї європейської правової системи», – зазначив Кирило Буданов.

Маттіас Гійомар акцентував, що ЄСПЛ одним із перших серед міжнародних судових інституцій встановив відповідальність Росії за системні порушення прав людини в Україні з 2014 року. Він також запевнив, що справедливий та неупереджений розгляд справ щодо України залишається серед ключових пріоритетів.

«Фіксуємо також важливий факт: попри повномасштабну війну, удари по критичній інфраструктурі та системний тиск Україна повноцінно бере участь у всіх процесах, забезпечує належну правову позицію та ефективно захищає свої інтереси», – додав президент ЄСПЛ.

Ірина Мудра зазначила, що ефективність захисту прав людини у Європі безпосередньо залежить від авторитету та незалежності цього суду.

«Саме тому Україна послідовно підтримує ЄСПЛ: сьогодні це інституція, яка реально працює та здатна захищати права людей навіть у складних умовах», – додала вона.

Версія для друку