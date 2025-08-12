Коаліція охочих обговорила ключові пункти гарантій безпеки для України, подальшої підтримки та розвитку спільних проєктів

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у шостому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, був присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник Президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог.

Також узяли участь: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Учасники засідання підтримали зусилля Президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого й тривалого миру.

Лідери чітко озвучили спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України. Поки Росія не погодилася на припинення вогню, партнери продовжуватимуть активну дипломатичну роботу, підтримку України й тиск на Росію.

Володимир Зеленський закликав фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натовського інструменту PURL для закупівлі американської зброї. Завдяки цій ініціативі вже є понад мільярд доларів від Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії. Під час сьогоднішнього засідання готовність приєднатися висловили й інші партнери.

Учасники також переконані, що переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню. Лідери домовилися: якщо Росія не погодиться на цей крок під час зустрічі на Алясці, будуть посилені санкції проти російської воєнної економіки.

Крім того, учасники акцентували, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою і Україна разом з іншими європейськими країнами повинна мати надійні гарантії безпеки. Коаліція охочих запевнила в тому, що готова відіграти активну роль у їх забезпеченні, включно з розгортанням гарантійних сил окремих країн.

Лідери наголосили, що не може бути жодних обмежень на оборонну співпрацю України та інших країн і російського права вето щодо вступу України в ЄС і НАТО.

Учасники засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, всією Європою та США.