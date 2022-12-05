Коли терорист дестабілізує життя всіх, зупинити терор – це спільне завдання – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Звітую про сьогоднішній день.

Головний результат – 70 російських ракет прийшло, більшість збито. «Калібри», Х-101 тощо.

Дякую всім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці!

Дякую й партнерам – за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти.

Але, на жаль, ми поки ще не можемо дати повну безпеку нашому небу – було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів – четверо. Мої співчуття рідним і близьким.

Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність.

Російський терор знову зачіпає сусідні держави. Знову – перебої з електрикою в Молдові. І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум.

Коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор.

Цієї ночі говоритиму про це у своєму звернені до експертної спільноти американського Інституту вивчення війни й до всіх наших друзів у США.

До речі, сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документа, чия доля дає відповіді на багато й сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами – миру не буде. Щось просто погодити з ними – точно порушать. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну.

Тому й потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу: тільки демонтаж російських терористичних можливостей, тільки звільнення всієї нашої землі й тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього.

Ще один результат сьогоднішнього дня – маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію. Сьогодні підписано з Чорногорією. Після Чехії та Бельгії.

Крок за кроком пройдемо цей шлях – схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки.

І ще одне.

Нарешті в Україні з’явилась особлива відзнака для надзвичайних людей – для українських волонтерів. «Золоте серце». Сьогодні у привітанні волонтерської спільноти я назвав перші 50 колективів та особистостей, які отримають цю нову відзнаку найближчим часом. Але це далеко не повний перелік тих, хто на неї заслуговує.

Держава повинна вміти бути вдячною і дякувати. Так це й буде.

Слава всім, хто захищає Україну!

Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій державі вистояти проти російського терору!

Вічна пам’ять усім, чиє життя забрали терористи!

Слава Україні!