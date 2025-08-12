Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента
Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента

12 серпня 2025 року - 20:50

Переглянути всі відео
ностанні новини

Коаліція охочих обговорила ключові пункти гарантій безпеки для України, подальшої підтримки та розвитку спільних проєктів

13 серпня 2025 року - 22:31

Лідери України та інших європейських країн скоординували позиції зі США перед зустріччю на Алясці

13 серпня 2025 року - 22:00

Україна та європейські партнери узгодили п’ять спільних принципів – Володимир Зеленський

13 серпня 2025 року - 20:59

Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з представниками ЗМІ

13 серпня 2025 року - 19:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Німеччини
Робочий візит Президента України до Німеччини

13 серпня 2025 року - 18:12

Перейти до всіх галерей

Лідери України та інших європейських країн скоординували позиції зі США перед зустріччю на Алясці

13 серпня 2025 року - 22:00

Лідери України та інших європейських країн скоординували позиції зі США перед зустріччю на Алясці

Україна та вся Європа й Сполучені Штати Америки йдуть спільним курсом. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками спільної з європейськими лідерами телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом.

Розмова відбулася під час візиту Глави Української держави до ФРН. У ній узяли участь Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент Франції Емманюель Макрон, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президент Польщі Кароль Навроцький і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Європейські представники зазначили, що цінують лідерство та рішучу налаштованість Президента Трампа завершити війну якнайшвидше. Зокрема, під час розмови обговорили ключові речі, які можуть забезпечити мир і зробити його тривалим.

Сторони скоординували позиції перед зустріччю на Алясці. Україна, уся Європа й Сполучені Штати рухаються одним курсом. Зокрема, припинення вбивств має бути негайним, дипломатія щодо України та Європи – разом з Україною та Європою, а безпека – справді із сильними гарантіями.

Президент України зазначив, що тиск на Росію працює, мир не має альтернатив і потрібні чіткі результати, які разом можливо забезпечити.

Дональд Трамп запропонував зідзвонитися після зустрічі на Алясці. Також під час розмови йшлося про можливі формати подальших контактів і зустрічей.

ф

Робочий візит Президента України до Німеччини

13 серпня 2025 року - 18:12
Робочий візит Президента України до Німеччини, 13 серпня 2025 року.
Версія для друку