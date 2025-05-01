Маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її історичною – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні були доповіді нашої урядової команди щодо економічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки – угода є, підписана, буде спрямована на ратифікацію у Верховну Раду України, і ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань. Наші представники, передусім перша віцепрем’єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, а також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції – усі попрацювали дуже добре. Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це справді рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, а окрім того – ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та – що не менш важливо – модернізації юридичних практик у нашій державі. В угоді немає боргу і створюється фонд – фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну та заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою та на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ми говорили з Президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною.

Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови – вийшла тоді змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з Президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним.

Сьогодні говорив із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, зокрема про ратифікацію угоди. Ми обговорили також законодавчу роботу найближчими тижнями.

Сьогодні є й нові санкції, нові санкційні рішення – три санкційні пакети. Блокуємо діяльність багатьох осіб – це компанії та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію так чи інакше. Допомагають російській армії, окупаційним структурам на нашій землі – у Криму й на Донеччині. Зараз під санкції пішли й ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, проти українців. Головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами.

Голова Служби безпеки України доповів щодо розслідування обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству.

І ще одне.

Була доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті. Донеччина, Покровський напрямок – зараз там найбільше боїв серед усіх гарячих точок фронту. Наші підрозділи, наші воїни – молодці. Перший окремий штурмовий полк, 59-та окрема штурмова бригада Сил безпілотних систем, 72-га окрема механізована бригада, 414-та окрема бригада безпілотних систем Сухопутних військ – дякую вам, воїни! Росіяни отримують належну відсіч. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!