Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт – Глава держави

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський оглянув Черкаський аеропорт. Директор летовища Іван Далібожак зазначив, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги розпочато у 2018 році. Вартість робіт становить 128 млн грн. Також є проектна документація на перон і рульову доріжку. Він зауважив, що з Черкас до Києва веде єдина дорога, тому є потреба в авіасполученні.

«А техніка сьогодні з'явилася чи була? Дуже багато областей, де техніка з'являється в день мого виїзду», – звернувся до присутніх журналістів Володимир Зеленський.

За словами директора летовища, до 1 грудня смугу планують здати в експлуатацію.

Президент запитав, скільки потрібно коштів і часу, щоб повністю завершити комплекс. За словами місцевих чиновників, для цього необхідно два роки і близько 750 млн грн, водночас будівництво можна розбити на черги й паралельно запустити авіасполучення.

«Ви зверталися до бізнесу, великих підприємств області, щоб вони допомогли з фінансуванням?» – поцікавився Глава держави.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що переговори з бізнесом проводяться, однак бізнес чекає на формування нового уряду.

«Ми хочемо, щоб у Черкасах був аеропорт», – наголосив Володимир Зеленський.

Довідка. Черкаський аеропорт було відкрито у 1984 році. Він мав статус міжнародного та обслуговував до 80 рейсів на добу. Регулярне авіаційне сполучення літаками в аеропорту не здійснюється з 1997 року, остаточно він припинив приймати літаки у 2001 році. У 2018-му розпочато капітальний ремонт смуги. Будівельна готовність об’єкта на середину липня 2019 року – 43%.