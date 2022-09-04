Ми повернемо свободу Криму й обовʼязково зробимо півострів одним із найкомфортніших місць у Європі – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України.

Наріман Джелял торік взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя в Криму за час окупації. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну.

Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обовʼязково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує.

Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Хоч і неділя, але вихідних на війні не буває. Доповідали Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі оперативних напрямків, керівник розвідки. Хороші доповіді були.

І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині: звільнено населений пункт.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую всім вам, хлопці!

Говорив сьогодні з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Це була, як зазвичай, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин.

Подякував за вже надану підтримку. Подякував також за зусилля для обмеження російських надприбутків за нафту і газ. Закликав прискорити надання фінансової допомоги нам, Україні. Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю.

Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не «Діснейленд» для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій – до дій проти тих, хто розпочав цю війну.

До речі, це так само, як і з газовим питанням. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження «нордстрімових» звʼязків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитися на катастрофу. Саме так і сталося.

Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи.

І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози.

Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку, щойно ми виконаємо всі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України у ЄС!

І щодня робимо все, щоб повернути наш прапор на всю нашу територію, куди зайшли окупанти. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають і просувають вперед наші позиції! Дякую всім, хто допомагає обороні України! Разом переможемо!

І наостанок. Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення були затримані двоє осіб, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові. Той, хто дав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід. І той, хто дозволив дитині взяти зброю до рук. Кримінальне провадження – у Державного бюро розслідувань.

Іще раз попереджаю всіх представників влади і правоохоронних органів на місцях: пильнуйте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних засобів.

Життя людей – це спільна відповідальність усіх, хто повинен гарантувати безпеку.

Слава Україні!