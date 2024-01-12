Ми сформували взірець безпекових домовленостей для нашого часу – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Цей день уже увійшов в історію нашої держави: сьогодні маємо угоду з Великою Британією, безпекову угоду, над якою ми довго працювали. Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість «Великої сімки» щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Різні аспекти. Пряма щорічна підтримка. Ми зафіксували обсяг фінансової підтримки на цей рік – 2,5 мільярда фунтів. І загалом на час дії угоди – а це десятирічний термін – кожного року буде вагомий обсяг підтримки. Це зброя. Плюс підтримка нашого оборонного сектору. Плюс робота наших розвідок. Плюс санкції проти Росії. Плюс робота щодо російських активів. Плюс захист від російських ударів у кіберпросторі – усе, що стосується сучасних технологій. Справді дуже серйозна й сучасна угода.

Багато хто чув про зразкові безпекові домовленості ХХ століття між Сполученими Штатами та Ізраїлем, деякі інші подібні домовленості. Зараз ми сформували такий взірець для нашого часу – це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО.

Ключова наша безпекова мета – Альянс. А зараз на основі цієї угоди з Британією працюємо і з іншими партнерами заради двосторонніх угод. До базової домовленості «Великої сімки» приєдналися вже майже 30 держав. І я вдячний кожній державі, кожному лідеру, які вже в цій безпековій роботі з нами. Усім, хто ще приєднається в цьому році. І, звичайно, я дякую Великій Британії та особисто пану Премʼєр-міністру Сунаку за першість і лідерство.

Сьогодні ж у Києві провів зустріч зі спеціальною представницею Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Детально обговорили, яких кроків потребуємо для нашої стійкості. Дуже очікуємо рішення Конгресу щодо подальшої підтримки України – підтримки, яка має значення не лише для нас, а й для кожної держави, чия стабільність залежить від сили міжнародного права. Цю битву маємо виграти, і я дякую всім в Америці – усім, хто допомагає нам берегти свободу.

Обговорили з пані Пріцкер підготовку до саміту в Давосі. Там буде і важлива зустріч щодо Формули миру, багато перемовин щодо економічного посилення України, нашої відбудови, наших оборонних партнерств із провідними країнами та компаніями. Цей рік має принести цілком конкретні результати для оборонно-промислового комплексу України – і це буде. Наш арсенал стане міцнішим.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим друзям у Балтійських державах – дуже продуктивні три візити були. Литва, Естонія, Латвія. Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом. Нашого руху в НАТО. Окремо хочу подякувати партнерам за підтримку нашого бачення щодо російських активів. Усе, що Росія та пов’язані з нею суб’єкти вивели у світові юрисдикції, має бути знайдене, заморожене та згодом використане для захисту від російських дій. Ми маємо зробити це глобальним правилом: той, хто руйнує, той і повинен платити найбільшу ціну за руїни.

Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Пишаюся нашими людьми! Саме завдяки силі нашого народу лідери світу зважають на Україну й хочуть бачити Україну своїм партнером. Своїм союзником. Маємо бути всі гідними того потенціалу, який є в України.

Слава Україні!