На Алеї сміливості в Києві відкрито іменну табличку Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен після завершення переговорів у Києві відкрили на Алеї сміливості, що на площі Конституції, іменну табличку, присвячену очільниці уряду Королівства Данія.

Глава Української держави нагадав, що на Алеї закарбовані імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство в складні часи повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, Метте Фредеріксен відвідувала нашу країну у квітні 2022 року, а цьогоріч наприкінці січня разом із Володимиром Зеленським побувала на Одещині та Миколаївщині, над відновленням якої Данія взяла шефство.

Президент зазначив, що Україна стримала російську агресію завдяки силам оборони, українському народу та нашим партнерам.

«Я хочу подякувати Метте. Вона як лідер свого народу була з нами із самого початку цієї боротьби за свободу й незалежність. Прем’єр-міністр Данії була з нами у найважчі години. І це вже третій візит в Україну під час цієї війни», – додав він.

Глава держави наголосив, що результатом візитів Метте Фредеріксен завжди є конкретна підтримка України на полі бою, в економіці та гуманітарній сфері.

«Ми започаткували традицію на Алеї сміливості, щоб пам’ять про такі народи, такі суспільства й про лідерів, які об’єднують народи, не стерлася в історії, а була назавжди з нами. І це один з елементів вдячності України за те, що Метте та міцний народ Данії з нами із самого початку», – сказав Володимир Зеленський.