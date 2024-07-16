На цей тиждень заплановані деякі дуже потрібні перемовини, зокрема й щодо зброї – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день. Провів сьогодні Ставку, а також говорив із Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони Умєровим, керівником ГУР Будановим та керівником СБУ Малюком. Доповіли щодо всіх основних напрямків на фронті – від тих, де найбільш гаряче, зокрема це Покровський напрямок, до тих, де зараз спокійніше, але все одно потрібні і увага, і нормальне забезпечення. Над усім цим ми працюємо дуже детально – і щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей із партнерами, і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету, і також щодо виробництва зброї в Україні – це абсолютний пріоритет, і щомісяця повинно відчуватися, що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю. Також доповідали сьогодні й щодо комплектації наших бригад, і я дякую всім, хто залучений до цього процесу. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії.

Провів сьогодні нараду і щодо нашої міжнародної роботи: на цей тиждень заплановані деякі дуже потрібні перемовини, зокрема й щодо зброї.

І ще одне, про що обов’язково варто сказати. Підписав сьогодні два документи. Перший – указ щодо відзначення державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану. І другий документ – я ініціював законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, зокрема Героя України, ордени «За заслуги» та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога й зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України та почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне «звання» – зрадники. А «нагородою» їм буде відповідальність перед Україною та нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом.

Дякую всім, хто б’ється й працює заради України! Дякую кожному й кожній, хто допомагає!

Слава Україні!