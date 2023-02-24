На Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї; навіть у таких умовах маємо відповідний потенціал – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був дуже насичений день.

Перше – Ставка. Розширений формат, детальні доповіді. Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, Наєв. Ситуація за основними напрямками.

Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти.

Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту.

Одеса та чорноморський простір – ситуацію контролюємо.

Північ – всі наші воїни на цьому напрямку бачать кожен намір ворога. Де потрібно, посилюємось.

Була доповідь керівника ГУР Буданова щодо актуальних намірів окупанта. Є рішення й щодо нашої протидії.

Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал.

Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла.

І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо.

Провів сьогодні переговори з Прем’єр-міністром Іспанії, який прибув у Київ. Я подякував за дуже важливу іспанську оборонну й політичну підтримку. За те, що протягом року повномасштабної війни Іспанія стоїть разом із нами в захисті від російського терору.

Це дуже цінна й ціннісна співпраця. Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя не лише нашого народу, а й абсолютної більшості народів Європи.

Звичайно, на цих цінностях тримається й життя Іспанії. І тому ми дуже добре розуміємо одне одного. Іспанія стала частиною нашої танкової коаліції. Іспанія допомогла нам із захистом нашого неба. Є багато інших параметрів підтримки – як уже здійсненої, так і запланованої нами.

Сьогодні ж зустрівся з делегацією глобальної парламентської мережі «Об’єднані для України». Це представники 13 парламентів європейських країн та Європарламенту. Тематика зустрічі абсолютно зрозуміла – зброя для наших воїнів, санкції проти держави-терориста, реалізація наших мирних ініціатив, зокрема формули миру.

Говорив із Президентом Єгипту, зокрема й про захист міжнародного права, і про нашу роботу для відновлення продовольчої безпеки, і про деякі аспекти двосторонніх відносин. Хороша розмова.

Значну частину цього дня присвятив підготовці до завтрашніх дипломатичних заходів. Маємо зробити все, щоб вони стали результативними для України. Справді вагомими не лише з погляду символізму, бо буде 24 лютого. Але й з погляду реальної користі для нашого захисту.

Слава нашим воїнам!

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою!

Дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!