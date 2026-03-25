Національна гвардія України – сила, що стала одним із ключових елементів нашої оборони та активних дій по всій лінії фронту – Президент під час зустрічі з нацгвардійцями

Учора, напередодні Дня Національної гвардії України, Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ, привітав їх із 12-ю річницею створення Нацгвардії, відзначив державними нагородами та вручив командирам підрозділів стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки почесних найменувань.

Глава держави подякував воїнам за відмінну службу, стійкість та силу, завдяки якій НГУ стала одним із ключових елементів української оборони та активних дій по всій лінії фронту.

«Від перших днів повномасштабного вторгнення Національна гвардія України разом зі Збройними Силами України героїчно захищає нашу державу, тримає позиції, надихає своєю силою інші складові Сил оборони України. У Гостомелі, Маріуполі, на Харківщині, на Півдні України, у боях за нашу Сумщину, нашу Донеччину, за Купʼянськ, за Добропілля, за наш Покровськ нацгвардійці продемонстрували свій справді сильний український характер», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе. Адже кожен, хто чує про «Азов» і «Хартію», знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання. 1-й корпус НГУ разом з іншими Силами оборони захищає Покровсько-Очеретинський напрямок. 2-й корпус НГУ виконує завдання на Харківщині.

«Третя бригада Національної гвардії, 18-та Словʼянська бригада, підрозділи безпілотної складової: Lasar’s Group, “Крила Омеги”, “Тайфун”, бійці Центру спецпризначення “Омега” – всі наші нацгвардійці, кожне імʼя в Нацгвардії говорить про силу», – зазначив Глава держави.

Президент також акцентував, що нацгвардійці виконують завдання не лише на фронті, а й у захисті критичної інфраструктури по всій території України, беруть участь у захисті неба, забезпечують правопорядок і допомагають людям після російських ударів.

«Обов’язково пам’ятаємо й усіх наших хлопців-нацгвардійців, які досі в російському полоні, і працюємо, щоб їх повернути додому. Це непросто, але ми це робимо, і ми це обов’язково зробимо, повернемо всіх», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав шанувати кожного й кожну, хто віддав своє життя заради України. Присутні вшанували памʼять усіх полеглих хвилиною мовчання.

Президент вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Молодший сержант Олександр Ляпченко. У 2024 році захищав Україну в районі Серебрянського лісництва. У лютому ліквідував ручною гранатою кулеметний розрахунок, підбив два бронеавтомобілі «Тигр» і знищив близько 20 окупантів. У травні поцілив із кулемета у ворожий дрон і знищив групу з понад десяти загарбників. Під час штурму на Харківщині 26 серпня 2024 року ліквідував п’ятьох окупантів і БМП, але сам загинув унаслідок артилерійського обстрілу.

Молодший сержант В’ячеслав Шимчук. У 2023 році виконував завдання в районі Серебрянського лісництва. Відбиваючи наступ ворога, підірвав гранатами близько десяти окупантів. Під час контратаки підбив ворожий БТР, обійшов з флангу та ліквідував вісім осіб піхоти противника. Навесні 2024 року стримував ворога на Харківщині, зокрема поблизу села Липці. Двадцять шостого липня 2024 року разом з іншими нацгвардійцями потрапив у засідку диверсійної групи під час проведення розвідки. В’ячеслав Шимчук загинув, стримуючи натиск ворога та прикриваючи побратимів.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» Героям України старшому солдату Олександрі Давиденко та полковнику Олексію Хільченку.

Олександра Давиденко виконує бойові завдання на Донеччині й неодноразово вступала в бій з окупантами, які намагалися прорвати українські позиції. У січні на Покровському напрямку особисто ліквідувала чотирьох ворожих піхотинців і ще двох поранила, відбиваючи російський наступ. Ворог відступив, але здійснив артилерійський і мінометний обстріл українських позицій. Попри поранення Олександра Давиденко евакуювала пораненого побратима з поля бою.

Командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана «Спартан» Олексій Хільченко зі своїм підрозділом стримує ворога на Покровському напрямку. Постійно перебуває на передових позиціях. У лютому – березні, керуючи боєм підрозділів, провів успішну операцію, в результаті якої знищено понад 30 окупантів. Надавав допомогу пораненим та організовував їх евакуацію. За роки повномасштабного вторгнення виконував завдання на найскладніших напрямках.

Ще трьом нацгвардійцям Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Молодший лейтенант Олександр Трегуб. Торік у квітні особисто ліквідував 12 окупантів та евакуював чотирьох поранених побратимів. Під час бою зазнав важких поранень, але продовжив стримувати ворога та ліквідував іще двох окупантів. Після припинення ворожого обстрілу Олександра Трегуба евакуювали до медичного закладу, врятували йому життя. Він продовжив службу, захищаючи Україну.

Майстер-сержант Володимир Федоров. Кілька разів зазнавав поранень, але попри це продовжував виконувати завдання. Допомагав евакуювати поранених побратимів. Поранений, разом з іншими нацгвардійцями протягом трьох діб утримував позицію, не давши ворогу прорвати оборону.

Старший лейтенант Юрій Чубрей. Брав участь у боях на Донеччині. Торік ліквідував близько 20 окупантів та уразив чотири ворожі мотоцикли й кілька одиниць іншої техніки. Підрозділ під його командуванням упродовж п’яти місяців відбив 11 штурмів.

Крім того, Глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького I й III ступенів і «За мужність» I–III ступенів.

Відзнаку «За мужність та відвагу» отримав командир 15-го окремого батальйону НГУ. Також Президент вручив командирам стрічки почесного найменування: 26-му полку НГУ присвоєно почесне найменування «Закарпатський», 28-му полку НГУ – «Чорнобильський», 38-му полку НГУ – «Поліський», 32-му окремому батальйону НГУ – «Волинський».

За службу Україні державними нагородами відзначені понад 17 тис. нацгвардійців, іще 114 воїнів Національної гвардії отримали найвищу державну нагороду – звання Герой України.