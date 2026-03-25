Наша мета проста й чітка: Україна готова стати повноправним членом JEF – звернення Президента до учасників саміту лідерів JEF

Алексе, пане Президенте!

Шановні друзі!

Я радий звернутися до вас і підтвердити, що Україна готова зробити свій внесок у розвиток цього формату безпекової співпраці – JEF.

Зараз ми всі бачимо, що світ може бути дуже жорстоким і небезпечним для тих, хто залишається наодинці або не бере участі у спільних зусиллях із гарантування справжньої безпеки. Сьогодні ніхто не знає, що чекає на Європу в майбутньому чи як поводитиметься Росія в найближчі роки. Але одне очевидно: скоординовані дії та реальні інвестиції в безпеку мають працювати. Поруч із нами – агресивний російський режим, який не має наміру повертатися до мирного співіснування зі своїми сусідами. Поруч із Росією – Білорусь, якою досі керує одна людина. І вчора, у День Волі, який відзначають білоруси, він поїхав до Північної Кореї – одного з найтемніших символів пригноблення людей у світі. Це чіткий сигнал усьому регіону. Наші народи також відчувають наслідки глибокої кризи на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Навіть якщо війна там незабаром закінчиться, все одно потрібно буде докласти багато зусиль, щоб забезпечити стабільне постачання критично важливих ресурсів із цього регіону. Усе це, а особливо жорстокість війни Росії проти України, спонукає кожного з нас до активніших дій, і я дякую вам за таку співпрацю. Зараз Україна запропонувала країнам Близького Сходу та Затоки довгострокову співпрацю заради захисту їхнього неба. У них є значні фінансові ресурси та досвід боротьби з балістикою, але їм потрібен наш досвід протидії дронам. Ідеться про всі типи дронів: «шахеди», які сильно руйнують інфраструктуру, та FPV-дрони, які зараз використовуються для точкових ударів по військових базах і техніці в регіоні. Наші команди вже підготували перші угоди. Україна має найбільший у світі досвід використання дронів. Ми пропонуємо країнам Близького Сходу й Затоки партнерство, вигідне для обох сторін: наші знання і технології – їхнє фінансування. І ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Наш внесок у безпеку в цьому регіоні також стане справжнім внеском у світову безпеку. Це важливо, бо енергетична безпека – і вартість життя, особливо у Європі, – залежить від їхньої нафти, газу та інших ресурсів, а також від стабільних світових ринків. І я переконаний, що нам у Європі потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, вашими країнами та всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі. Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони. В нас є цей досвід. Разом ми маємо сильну промислову базу. У вас є фінансові можливості. Об'єднаймо все це ще більше. І я вдячний кожній країні, із якою ми вже маємо чіткі домовленості щодо спільного виробництва. Нам треба працювати, щоб разом з усіма країнами JEF сформувати справжній промисловий альянс.

І я вдячний за статус розширеного партнера, який Україна отримала в Осло. Цей статус уже відкриває можливості для практичної співпраці, наприклад, для участі в навчаннях TARASSIS. Ми готові рухатися вперед, залучаючи наш досвід і можливості, щоб зробити спільноту JEF іще сильнішою. І наша мета проста й чітка – Україна готова стати повноправним членом JEF.

І дякую тим, хто тісно співпрацює з нами на рівнях армії, міністерств оборони та спецслужб. Нам потрібно об’єднатися і зміцнити наш спільний досвід, щоб стати сильними в усіх сферах: захисті життя, інфраструктури, енергетики, морів і кіберпростору. І я вірю, що ми це зможемо. Я вірю, що вільна Європа переможе всіх, хто нам загрожує. І, звісно, найвищим пріоритетом є протиповітряна оборона. Нам у Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет для них. Зокрема, засоби захисту від дронів, крилатих ракет і балістики. І нам не можна покладатися на ВПК інших партнерів. Ми маємо бути впевнені у власній базі тут, у Європі. Будь ласка, давайте продовжувати цю роботу й прискорювати її. А поки ми нарощуємо цей потенціал, будь ласка, пам’ятайте, що нам щодня необхідний захист від російських ракет. І я вдячний тим із вас, хто активно підтримує нас у межах PURL. Це надзвичайно важливо.

І ще одне.

Зараз ринки нафти та газу перебувають у стані великої невизначеності. Але не можна дозволити Росії цим скористатися. Ми всі знаємо, що для Росії гроші від нафти й газу означають більше часу для війни. Путін перетворює кожен зароблений долар на вбивства й дестабілізацію. Тому, будь ласка, продовжуйте тиснути на Росію. Її танкери та тіньовий флот не мають почуватися безпечно у європейських водах. Я дякую Данії, Швеції та Франції за затримання цих суден. Це чітка демонстрація того, що контроль за дотриманням правил не лише можливий, а й ефективний. Тепер треба йти далі. Ці танкери не просто треба зупиняти – треба не допускати їх використання для обходу міжнародного права. Нам потрібні спільні дії для створення у Європі сильного законодавства, яке дозволить країнам блокувати російські танкери та конфісковувати нафту. Це має стати реальним інструментом, який позбавить Росію можливості тиснути на Європу. Прошу вас також допомогти іншим у Європі просувати ухвалення цих рішень і впроваджувати їх у себе вдома. Давайте це зробимо.

Дякую.

Слава Україні!