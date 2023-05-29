Нашими успіхами, тиском та «Петріотами» ми відповідатимемо Росії на всі прояви її зла – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей.

Кілька російських терористичних атак за добу. «Шахеди», крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО – усім захисникам і захисницям неба, – сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість «Шахедів» і ракет збито.

Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: Росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо у зла не буває й не може бути іншого кінця, окрім поразки.

Світ повинен бачити, що терор програє.

Коли «Петріоти» в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет, терор програє.

Коли світ збільшує тиск на Росію, зокрема санкційний, коли ізоляція терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, терор програє.

І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів.

Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими «Петріотами» ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла.

І ми знищимо це зло.

Ніхто інший у світі не застосовує зброю проти зла ефективніше, ніж українці.

Сьогодні провів засідання Ставки. Доповіді – дуже конкретні.

Постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідні домовленості з партнерами.

Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим.

Влучання, які, на жаль, є.

Наші оборонці вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше.

Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків.

Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика.

Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені.

Я дякую кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися.

Провів сьогодні також доволі змістовну нараду з нашими міжнародниками.

Готуємо нові спільні з партнерами кроки для посилення нашого захисту. І для наших активних дій. Немає й не буде альтернативи повному звільненню нашої землі. Немає й не буде альтернативи повному захисту наших цінностей.

І я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що повага до кожного людського життя, свобода людини та міжнародне право – це такі цінності, щодо яких компроміси неможливі.

Хочу сьогодні окремо подякувати Данії – усьому народу, усьому данському політичному класу. Парламенту, уряду та особисто пані Прем’єр-міністру Фредеріксен за рішення збільшити фінансування данського Фонду підтримки нашої держави на суму понад 3 мільярди доларів США.

Тепер загальна сума оборонної допомоги від Данії сягне більш ніж 4 мільярди 700 мільйонів доларів. Дуже вагомо.

Такі рішення роблять поразку російського терору швидшою. Дякую за це!

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Подякував йому за принципову підтримку міжнародних правил, усього того, заради чого нації об’єднані Статутом ООН та обов’язковими для всіх конвенціями.

Запросив Камбоджу приєднатися до спільних зусиль із різними країнами світу в реалізації нашої формули миру.

Це спільне глобальне завдання – не дати Росії зробити терор чимось звичним для світу, коли й хтось інший захворіє на це зло.

І щойно, перед записом цього звернення, провів іще дві розмови.

Говорив із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Поінформував про удари терористів. Подякував за готовність і надалі допомагати нам захищати людей.

Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності.

Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО.

Говорив із Президентом Туреччини Ердоганом. Привітав його з перемогою на виборах.

Впевнений, що наша подальша співпраця – України й Туреччини – на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності.

Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права – це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Слава всім нашим воїнам!

Іще раз дякую Повітряним силам та всім нашим захисникам і захисницям неба.

Слава Україні!