Офіс Президента розпочав упровадження реформи щодо збільшення кількості військових і ветеранів серед працівників

В Офісі Президента України розпочали впровадження реформи, завдяки якій зросте кількість військових і ветеранів серед працівників у всіх департаментах. Про це повідомив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Наступного тижня в Офісі Президента почне працювати Віта Титаренко – військовослужбовиця, науковиця, дружина й сестра героїв, які віддали життя за Україну. Вона відповідатиме за проєкти у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті.

Віта Титаренко народилася в Лебедині на Сумщині, здобула освіту за спеціальностями педагога й філософа, захистила кандидатську та докторську дисертації з релігієзнавства. Викладала в закладах вищої освіти Києва, працювала в Інституті філософії НАН України.

У 2014 році її чоловік Олексій Титаренко пішов добровольцем на фронт, а згодом працював аналітиком в Адміністрації та Офісі Президента. У 2022-му Віта та Олексій Титаренки разом пішли на військову службу. На жаль, Олексій загинув у боях під Бахмутом. Через пів року Віта Титаренко втратила брата Едуарда, який загинув під Вугледаром. Обидва герої нагороджені орденами «За мужність».

Віта Титаренко продовжила службу в Силах безпеки та оборони: від Донеччини до штабу командування Сил ТрО, а також надавала психологічну допомогу воїнам і керувала дронами.

Цього тижня до команди Офісу Президента в межах реформи приєднаються ще двоє людей.

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію щодо реформування Офісу наприкінці минулого місяця. Реформа спрямована на те, щоб суттєву кількість працівників Офісу Глави держави становили військові з бойовим досвідом і ветерани бойових дій.