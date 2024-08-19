Олена Зеленська: Продовжуємо доводити світові, що бути з Україною – це бути на світлому боці

Перша леді Олена Зеленська у Дніпрі взяла участь у нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

Під час виступу дружина Президента приділила окрему увагу спільним із дипломатичними представництвами проєктам. Зокрема, вона розповіла про регіональний саміт Коаліції шкільного харчування, який Україна прийматиме вперше цьогоріч у листопаді.

«Ми можемо вже ділитися нашим унікальним досвідом із проведення реформи шкільного харчування в умовах оборони країни, і водночас наше завдання – знайти донорів для подальшої модернізації харчоблоків. Ви – місток до цих потрібних нам міжнародних знайомств і контактів, ви – адвокати реформи у країнах вашого перебування», – зазначила Олена Зеленська.

Вона також подякувала дипломатам за співпрацю у відкритті понад 200 українських книжкових поличок, запуску майже 90 аудіогідів українською та започаткуванні роботи Глобальної коаліції українських студій у Вашингтоні.

«Українські студії – саме те, що потрібно, щоб централізовано та професійно знайомити світ зі справжньою Україною», – наголосила перша леді.

Дружина Президента також подякувала дипустановам за допомогу гуманітарним проєктам Фундації Олени Зеленської в залученні закордонних донорів до відбудови лікарень та шкільних бомбосховищ, закупівлі гаджетів для дистанційної освіти, зведення нового житла для великих прийомних родин та облаштування «Шкіл супергероїв».

Олена Зеленська наголосила на важливості дипломатичної роботи під час організації Саміту перших леді та джентльменів, який цьогоріч відбудеться в Києві вже вчетверте. Вона висловила сподівання, що новий захід стане ще результативнішим, ніж попередній, бо присвячений безпеці дітей.

«Битва за серця й душі сьогодні не менш важлива, ніж за території. Продовжуємо доводити світу, що бути з Україною – це бути на світлому боці. Вдячна українським дипмісіям, які це роблять», – підсумувала перша леді.