Олена Зеленська: Там, де наші партнери використовують слово «довго», нам потрібне слово «швидше»

Україна прагне якнайшвидшого закінчення війни, і допомога світової спільноти має бути спрямована саме на це, заявила перша леді Олена Зеленська у відеоінтерв’ю британському виданню The Independent.

«Ми постійно чуємо від наших західних партнерів, що вони будуть із нами так довго, як це буде потрібно. Але слово «довго» – це не те слово, яке нам варто використовувати. Ми маємо використовувати слово «швидше», – сказала дружина Президента, коментуючи тему світової підтримки України в боротьбі з російської агресією.

За словами першої леді, перемога агресора була б найгіршим сценарієм для всього людства: «Це означатиме, що глобальні чинники стримування не працюють. Це означатиме, що будь-хто, хто має владу, силу й достатні фінансові можливості, може робити в цьому світі все, що захоче».

Вона наголосила, що Україна нині захищає не лише свої інтереси, а й намагається зберегти демократичний баланс у світі.

«Українці платять за це життями своїх співвітчизників, решта світу просто платить своїми ресурсами», – акцентувала Олена Зеленська.

The Independent – щоденна друкована газета (до 2016 року). Нині це мультимедійна платформа новин.