Олена Зеленська в Берліні взяла участь у Конференції з питань відновлення України

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) в Берліні.

У виступі вона подякувала ВООЗ за ухвалення ініційованої Україною та Нідерландами резолюції щодо ментального здоров’я в часи війн і катастроф.

«Це рішення не тільки про Україну. Воно важливе для всіх інших країн. Уся допомога від наших партнерів життєво важлива для нас, але також важлива для безпеки всього світу. Допомагаючи Україні, десятки країн виявили свої принципи гуманності. Утвердилися в них. Так ми разом будуємо більш справедливий і безпечний світ навколо себе», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також розповіла про відновлення 500 зруйнованих і пошкоджених медзакладів, розбудову 250 реабілітаційних відділень для відновлення людей після поранень, медичну евакуацію майже 5 тисяч українських пацієнтів за кордон, навчання психологів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, підписання 44 меморандумів у межах міжнародного медичного партнерства, а також продовження реформи шкільного харчування.

Зокрема, ознайомитися зі стравами нового шкільного меню можна було під час URC 2024 на шоу-кухні, де їх готували під керівництвом шеф-кухаря Євгена Клопотенка та керівника команди реформи Ореста Степаняка.

«Так, ми стійкі. І світ надихається українською стійкістю. І коли ця страшна війна буде позаду, ми дуже хочемо впевнено сказати, що це – наш із вами спільний результат», – зазначила перша леді.

Також під час конференції була представлена виставка «Листівки з України», яку організував Український інститут за підтримки проєкту USAID. Вона зображує українські пам’ятки та визначні об’єкти до та після руйнування росіянами. Ще одна експозиція – «Міста та їхні герої» – демонструє історії українців та українок, які через війну були змушені відмовитися від основної справи та стати волонтерами чи військовими.

«Фотографії, зображення, виступи митців разом нагадують: відбудова та відновлення неможливі без культури та її розуміння», – підсумувала Олена Зеленська.