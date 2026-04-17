Олена Зеленська відвідала Службу 112 та поспілкувалася з психологами МВС

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком ознайомилася із роботою Служби 112 на базі МВС України.

Олена Зеленська мала можливість побачити, як працює комунікаційний центр. Послуга гарячої лінії надається українською та англійською мовами, додатково працює німецька, французька, польська, чеська і корейська. Є можливість відеовиклику для людей із порушенням слуху та мовлення. Виклик екстреної допомоги доступний також через мобільний застосунок «112 Ukraine»: працює навіть за відсутності мобільного покриття.

«Дякую всім, хто приймає найгарячіші повідомлення і миттєво на них реагує, скеровуючи допомогу. Це тяжка і відповідальна праця сотень операторів по всій Україні. Серед їхніх обов’язків не тільки прийняти звернення, але й тримати зворотній зв’язок із людиною, яка звернулася, заспокоїти, зорієнтувати, підтримати», — наголосила перша леді.

Дружина Президента відзначила, що до роботи оперативної служби залучені ветерани: вже 20 таких фахівців приймають виклики у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Перша леді також відвідала Ситуаційний центр МВС, який безперервно здійснює моніторинг безпекового середовища, збирає інформацію, прогнозує розвиток подій й ухвалює найоптимальніші рішення із захисту українців.

Олена Зеленська ознайомилася з роботою психологічної служби МВС. 1300 психологів надають консультативну психологічну підтримку працівникам, їхнім родинам і цивільним. Також психологи допомагають боротися зі стресом у зоні бойових дій і проводять реабілітацію звільнених із полону.

«Ціную, що психологи МВС співпрацюють і з Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?», яку я патроную. У 23 обласних центрах та понад 100 громадах МВС, у співпраці з Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України, долучилася до Днів спільнодії — спеціальних громадських заходів, де підтримуємо і пропагуємо психологічну допомогу», — зазначила перша леді.

Дружина Президента також ознайомилася і з роботою проєкту психологічної підтримки «mental tutor», що надає індивідуальну психологічну допомогу. За кошти міжнародних партнерів фахівці здобувають додаткову освіту на базі доказових методів психотерапії.

«Усе наше суспільство не зі своєї вини та волі переживає травму війни. Але завдяки своєчасній психологічній допомозі — переживемо і подолаємо її», — наголосила Олена Зеленська.