Олена Зеленська: Взаємодопомога українців і данців надихає

Триває візит першої леді України до Данії з метою участі у другому Українському інвестиційному форумі.

Під час візиту до Королівства Данія Олена Зеленська разом із міністеркою внутрішніх справ і охорони здоров'я Данії Софі Леде відвідала Headspace – найбільшу загальнонаціональну службу громадянського суспільства з профілактики та підтримки ментального здоров’я молоді віком від 12 до 25 років.

На сьогодні діє 32 центри Headspace, розташованих у різних муніципалітетах Данії. Центр заснував Поуль Расмуссен, колишній Прем'єр-міністр Данії.

У центрі можна отримати консультацію щодо проблем з однолітками, стосунків, сімейних чи будь-яких інших питань, про які може бути складно говорити з рідними.

«Відвідала сьогодні Headspace, щоб дізнатися, що можемо перейняти в Данії для Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку розвиваємо з початку повномасштабного вторгнення. Наші діти вразливіші за нас, але в них є ми, щоб разом знайти відповіді на всі їхні складні запитання», – зазначила дружина Президента.

Перша леді також провела зустріч із керівництвом Благодійної волонтерської спілки Bevar Ukraine.

Ця організація допомагає українцям, зокрема вимушеним переселенцям, дітям-сиротам та людям з інвалідністю, медичним, освітнім і дитячим закладам; зміцнює контакти між данським та українським народами.

З 2014 року Bevar Ukraine передала: 299 вантажівок і літаків із гуманітарною та медичною допомогою, майже 2,5 т гуманітарної допомоги до всіх регіонів України (для 785 лікарень, клінік, шкіл та освітніх закладів).

«Допомога завжди надихає. Особливо коли її створюють українці для українців, даючи не лише підтримку, а й приклад української взаємодії в будь-якому куточку світу», – наголосила перша леді.