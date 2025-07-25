Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, яка цього разу мала назву «Від сили дипломатії до дипломатії сили».

«Сьогодні боротьба України точиться не лише за людей і території. Це боротьба за принципи. Так, тепер нам треба врятувати не тільки себе, а й світ, його гуманність і людиноцентричність, які похитнулися. Це нове завдання для нас усіх і для нашої дипломатії», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська підсумувала результати пріоритетних напрямів роботи з дипломатичним корпусом, у яких реалізується м’яка сила. Зокрема, це створення понад 100 україномовних аудіогідів у провідних пам’ятках світу та 260 українських книжкових поличок, підписання 14 меморандумів у межах Глобальної коаліції українських студій, організація п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, співпраця у проєктах Фундації Олени Зеленської та підтримка реформи шкільного харчування.

«Співпраця з Україною сьогодні – це запрошення до спільних цінностей. Це про справедливість і принципи для всіх», – наголосила перша леді.

Вона також узяла участь у зустрічі Асоціації «Подружжя українських дипломатів», до якої входять понад 80 активних учасників та 50 асоційованих членів.

Під керівництвом дружини очільника МЗС України Тетяни Сибіги Асоціація реалізує гуманітарні та культурні проєкти, зокрема організовує відпочинок для дітей, створює можливості для підготовки психотерапевтів, підтримує жінок-підприємиць і залучає меценатів.

«Нині кожен із нас, українців, – дипломат. Голос і представник України у світі, де треба звучати, переконувати та вміти бути почутим. Але це вміння обов’язково приходить, якщо діяти», – підсумувала Олена Зеленська.