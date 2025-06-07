Олена Зеленська взяла участь у відкритті регіонального центру Superhumans у Дніпрі

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті регіонального центру Superhumans Dnipro.

Це вже другий осередок мережі Superhumans Center в Україні після львівського. Тут надаватимуть послуги з протезування, фізичної реабілітації, психологічної підтримки та соціальної інтеграції військовим і цивільним, постраждалим унаслідок російської агресії.

Перша леді наголосила, що Дніпро є стратегічним медичним хабом: саме сюди щодня евакуюють велику кількість поранених із лінії фронту.

«Пацієнти з прифронтових регіонів більше не мусять їздити через всю Україну до Львова, щоб отримати протези або проконсультуватися зі своїм терапевтом чи психологом», – зазначила Олена Зеленська.

Superhumans Dnipro розташований у приміщенні колишньої туберкульозної лікарні площею 2800 м², яка не працювала понад два роки. Відновлювальні роботи стартували торік улітку.

Проєкт реалізується в партнерстві з урядом Нідерландів, Netherlands 4 Ukraine і Healthcare for Ukraine. Загальний бюджет реконструкції та оснащення становить 4,3 млн євро.

«Інколи кажуть, що будувати щось нині в Україні, надто в Дніпрі, – це сміливо. Я ж скажу: передусім це людяно. Сміливість бути людяним і нести допомогу – це найкращий вид сміливості», – наголосила перша леді.

Центр у Дніпрі зможе приймати щонайменше 50 пацієнтів щомісяця. Щороку понад 600 українців проходитимуть тут реабілітацію та повертатимуться до активного життя.

За два роки роботи в Superhumans відновили здоров’я понад 1100 українцям і провели понад 1500 складних хірургічних операцій.