Оновлена Рада з питань підтримки підприємництва збільшить представництво бізнесу та розширить сферу діяльності – Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський розширив Раду з питань підтримки підприємництва, щоб посилити діалог між державою та вітчизняним бізнесом для вирішення проблемних питань та напрацювання нової економічної стратегії. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час участі в Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства.

Андрій Єрмак наголосив, що Президент приділяє велику увагу економічному розвитку України та побудові ефективного діалогу з підприємцями. За його словами, Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, створення якої Глава держави ініціював торік, показала успішність роботи.

Завдяки діалогу з представниками бізнесу вдалося напрацювати законодавчі зміни, зокрема врегулювання питань права власності на землю, і запустити платформу «Пульс». Також було покращено захист інвестицій та зменшено тиск на бізнес. Андрій Єрмак подякував кожному члену Ради за досягнутий результат.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення розширити Раду, щоб до її складу увійшли представники малого, середнього й великого бізнесу з усієї України та могли охопити більше напрямків роботи.

Крім того, будуть створені 11 галузевих комітетів: від оборонної промисловості й агросектора до фармацевтики, IT та питань економічного відновлення.

«Кожна галузь економіки заслуговує на більш глибокий аналіз, більш глибокі дискусії, щоб зрештою бізнес разом з урядом формував стратегію розвитку України», – підсумував керівник Офісу Президента.